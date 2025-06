Un expiloto da malas noticias a Bagnaia: "Sólo va a ganar si Márquez se lo permite"

Sólo una victoria para Pecco Bagnaia en las carreras de los domingos... por cuatro de Marc Márquez. La distancia es todavía mayor en las pruebas al sprints. El de Cervera, en su llegada al equipo Ducati oficial, está arrasando. Algún pequeño error está evitando que la diferencia en el campeonato sea mayor.

El expiloto de 500cc Alex Barros ha dicho en palabras que recoge 'Motosan' este miércoles que el italiano no va a conseguir buenos resultados a no ser que Marc cometa errores groseros, es decir, caídas.

Cree Barros que la presión sobre sus hombros es total: "Se ha puesto mucha presión a sí mismo. Ahora es así, si no luchas con Marc ni siquiera necesitas ganar sino ser competitivo y colocarte por delante de Alex Márquez. Está frito, no tiene que hablar...".

Porque para volver a las victorias no depende de sí mismo y sí de lo que haga Márquez. "Pecco sólo ganará si Marc se lo permite y eso sería caerse y cometer un error y salirse de la pista. Si no comete errores, lo veo muy difícil. Podría ser más competitivo este fin de semana en Mugello. Espero que lo sea porque... si no no hay discusión", dice el brasileño.

Pronostica un domingo de éxito otra vez para los Márquez. Aunque sea en Italia, territorio Bagnaia. "Si se pone otra vez detrás de Alex, será la misma carrera de siempre".

El cambio en Ducati

Los ingenieros de Ducati modificaron el reparto de frenos para el domingo en Aragón. Y funcionó. Pecco se colocó tercero por detrás de los hermanos y pudo igualar sus tiempos. Barros dice que venía de un sábado "horrible": "Fue terrible para él. Es verdad que el domingo lo hizo bien, pero tiene que seguir demostrándolo".