La confesión de Aprilia sobre la pelea por el título con Márquez: "Es de los más fuertes de la historia"

Massimo Rivola es muy contundente a la hora de hablar de su máximo rival en la pelea por el título. Todo hace pensar que los dos pilotos de Aprilia y Marc lucharán hasta el final por el Mundial.

Son dos Aprilia contra una Ducati, pero es Ducati es la de Marc Márquez. La pelea por el Mundial de MotoGP está que arde y, tras el GP de Aragón, todo hace pensar que hay tres candidatos serios al título.

Marco Bezzecchi y Jorge Martín, ambos pilotos de Aprilia, copan el primer y tercer puesto de la clasificación general. Entre ellos, se encuentra Marc Márquez, que tras su 37 de 37 en Motorland, ha vuelto a poner patas arriba la lucha por el Mundial.

Massimo Rivola, jefe de Aprilia, analiza la situación en la que está su escudería y avisa sobre el peligro que tiene tener a Márquez como rival directo: "Es verdad que hemos hecho movimientos acertados, también los de cara al futuro. Pero no basta: estamos aquí, nos la jugamos hasta la última carrera".

"Sabemos que tenemos un rival como Márquez, que es uno de los pilotos más fuertes de la historia. Así que tener el honor de intentar batirlo es precioso, es un estímulo enorme, y no aflojaremos hasta el final", concluye Rivola en declaraciones para 'Sky Sports'.

El directivo italiano reconoce el dominio incontestable de Marc en Aragón: "Debo decir que hay una enorme satisfacción con Bezz: hizo la pole position en casa de Marc. Pero aquí estás en su casa; hoy lo hemos visto en carrera, cuando decidió dar un tirón e hizo tres vueltas impresionantes".

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