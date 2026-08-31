La llamativa respuesta de Pedro Acosta a las palabras de Marc Márquez sobre él

El futuro compañero del ilerdense no olvida los "errores" que cometió en el pasado "por hablar de más".

"No sea que se me atragante..."

Finalizado el Gran Premio de Aragón con pleno de victorias para Marc Márquez, al de Cervera le preguntaron por Pedro Acosta, la lucha que mantuvieron en la carrera larga y su futuro como piloto de Ducati.

El eneacampeón del mundo, que bastante tiene con pensar en el título de la presente temporada, no quiso explayarse en exceso pero sí puso de manifiesto cuál es el sentir de los de Borgo Panigale.

"Ya llegará el momento de hablar de ello, pero hay cambios generacionales que no se pueden parar", explicó haciendo referencia a la diferencia de edad entre ambos.

Estas palabras se las trasladaron posteriormente a Acosta, que replicó afirmando que también está centrando en sus últimos meses en KTM.

"Voy a intentar hacer unos cuantos podios más en lo que queda de este año y ya veremos qué pasa cuando esté vestido de rojo", señaló.

Es más, se mostró muy cauto con elevar las expectativas después de lo que le ocurrió temporadas atrás.

"El año pasado cometí muchos errores por hablar de más. Me voy a esperar a subirme en la moto, no sea que se me atragante y no me salga bien como yo quiero", añadió.