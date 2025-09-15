Espargaró revela el "placer" de Márquez si se proclama campeón en Japón

El expiloto cometó que se puede dar la situación de que Marc conquiste su noveno título en el país nipón, casa de Honda, delante de todos sus fans.

Marc Márquez está rozando con la yema de los dedos su noveno título mundial de motociclismo, su séptimo de MotoGP. El de Cervera dio un paso de gigante hacia la consecución del campeonato en Misano consiguiendo generar la posibilidad de cerrar matemáticamente a su favor la competición.

Para ello, solo debe terminar el Gran Premio de Japón sacándole a su hermano Álex 185 puntos, es decir, tres más de los que le saca ahora. En cuanto números y cálculos, hubiera sido posible que Márquez se proclamara campeón en Misano, territorio de Valentino Rossi.

Pero la victoria de Álex en Montmeló hizo que esa opción desapareciera. Ante el posible 'morbo' que podía haber generado que Marc igualara en mundiales a Rossi delante de él y de todos sus fans, al de Cervera se le presenta una opción también apetecible para conquistar el mundial en Motegi.

Y es que el circuito es la 'casa de Honda', escudería y fábrica con la que Márquez ha conseguido sus seis títulos en MotoGP. Pol Espargaró, expiloto, aseguró en 'DAZN' que se puede dar un episodio gratificante para Marc consiguiendo ser campeón delante de sus miles de fans japoneses: "Si juntamos la presión de intentar tener el match ball para Japón y además conseguir estas dos victorias en estos dos circuitos italianos, lo que va a tener en Japón va a ser muchísima menos presión".

"Además, en un circuito que se le da bien. Yo creo que Marc tiene como ese placer de sacarse ese campeonato del mundo en Japón, en casa de Honda y poderlo celebrar con los muchísimos fans japoneses que tiene que ha recopilado a lo largo de su carrera deportiva", aseguró Espargaró.