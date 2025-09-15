El récord histórico que batió España tras remontar a Dinamarca en la Copa Davis

El cuadro español igualó un registro tremendo después de consumar una remontada milagrosa ante Dinamarca y meterse en las finales del torneo.

España tenía muy difícil llegar a las finales de la Copa Davis después de caer en los dos primeros partidos ante Dinamarca. Holger Rune y Elmer Moeller fueron los encargados de poner el 0-2 en favor del cuadro danés en una jornada de sábado para olvidar de los de David Ferrer.

El domingo tampoco comenzó de la mejor manera. En el partido de doble, que era decisivo, Jaume Munar y Pedro Martínez comenzaron perdiendo el primer set aunque terminaron remontando para forzar un tercer partido de individuales entre Pedro Martínez y Holger Rune.

Pedro, que salvó una bola de partido, igualó la eliminatoria en un partido que se decidió en el 'tie break' del tercer y definitivo set. España había hecho lo más difícil pero faltaba completar el trabajo. Pablo Carreño venció en el quinto partido a Moeller.

6-2 y 6-3 para batir un récord que llevaba intacto desde la primera participación de España en la Davis. El cuadro nacional no había remontado un 0-2 en contra desde 1921, es decir, hace 104 años. Todo con un equipo en el que faltaban los dos mejores jugadores individuales, Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich y el mejor jugador de doble, Marcel Granollers.

España jugará las finales de noviembre después de haber certificado un pase que ya es historia del tenis español.