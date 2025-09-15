La ironía de Alex Márquez: "Bezzecchi ha dejado ganar a Marc..."

El de Gresini responde a los comentarios que dicen que no ataca a su hermano: "¿Por qué Marco no ha adelantado a la Ducati?".

Marc Márquez está a un paso de su noveno título. Tiene bola de partido en Japón: necesita tres puntos más que Alex en todo el fin de semana para salir en campeón. Porque en la carrera del Gran Premio de San Marino sobrevivió a un Marco Bezzecchi muy intenso.

Y después de la carrera, Alex, que completó el podio, tiró de ironía. Después de que a él le hayan acusado de no atacar a Marc, dijo que Bezzecchi le había dejado ganar.

"Yo sé lo que estoy haciendo y cuando alguien están en la ecuación como Marc, con las dimensiones que tiene, es totalmente normal. Lo que no se va a hablar es que Marco le ha dejado ganar, eso es lo que da rabia. Ha estado muy cerca. ¿Por qué no le ha adelantado? Entonces, no es que haya ganado Marc, es que le ha dejado Bezzecchi", apuntó el de Gresini.

Se quedó por detrás de Marc y Marco y decidió no arriesgar porque su velocidad era inalcanzable: "El riesgo era muy alto para la recompensa que podía haber, porque era nula. Ni aún siguiéndoles más de cerca pasaba del tercero, porque la única opción que tenía era salir mejor que ellos e intentar liderar, aún sabiendo que serían muy rápidos".

"Sabía que esa era mi única opción y, cuando he visto que salía tercero, he intentado atacar al principio, estando muy cerca, pero he visto que no se podía. He seguido con su inercia lo más que he podido y, cuando he visto que empezaba a tener problemas, ya estaba lejos del que me seguía y me he puesto a guardar hasta el final, para llegar al podio y poco más", explica el segundo clasificado en el mundial. El título, por cierto, ya sólo lo puede ganar uno de los Márquez una vez que Pecco Bagnaia ha quedado descartado.

Alex sabe que su objetivo es cerrar ese segundo puesto: "Pensaba que lo tenía más difícil, que me tenía que sacar más de tres puntos, pero a nosotros lo que nos tiene que motivar es el segundo puesto en el campeonato".

"Aquí en San Marino hemos dado otro zarpazo bueno de puntos, que es importante, y a partir de ahí a intentar hacer nuestro mejor fin de semana para maximizar las armas que tenemos", sentencia Alex.