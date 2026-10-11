Escalofriante múltiple accidente en Moto2: David Alonso saltó por los aires tras un choque entre Holgado y Roberts

La bandera roja apareció en la primera curva después de que cuatro pilotos se fueran al suelo a gran velocidad. Alonso se llevó la peor parte pero terminó saliendo por su propio pie.

La carrera de Moto2 del Gran Premio de Indonesia ha comenzado con un terrible incidente que ha dejado silenciado al circuito de Mandalika. En la primera curva, Dani Holgado y Joe Roberts chocaron yéndose ambos al suelo. Como consecuencia de ese impacto, David Alonso terminó también cayendo.

El hispanocolombiano salió completamente despedido de la moto dejando una imagen tremendamente dura. Colin Veijer, el último involucrado en el accidente, también se fue al suelo chocando contra la moto de Alonso. El de KTM salió, por fortuna, por su propio pie.

Alonso, Holgado y Roberts corrieron también la misma buena suerte. Holgado de hecho pudo tomar la resalida tras la aparición de la bandera roja y terminó firmando un gran tercer puesto. David se quedó fuera por precaución pero más tarde se confirmó que no padecía ninguna lesión.

Izan Guevara se terminó llevando la victoria recortando muchos puntos a un Manu González que ve peligrar su liderato a tan solo 5,5 puntos. La pelea por el título se intensifica al máximo cuando tan solo quedan cinco carreras para que termine el campeonato.

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