Valentino Rossi dice adiós a MotoGP con la disputa de la carrera en el Ricardo Tormo en Valencia. La gran leyenda del motociclismo está viviendo un sinfín de emociones en la pista de la Ciudad del Turia, y entre ellas está el gran abrazo que se ha dado con Ronaldo Nazario, exfutbolista de equipos como Barça y Real Madrid.

Fue antes de la carrera cuando Rossi se asombró y alegró de ver a Ronaldo en su box. La expresión del italiano lo dice todo.

Y la cuenta oficial de MotoGP, que está prestando especial atención a todo lo que rodea a Rossi en su adiós, ha compartido el momento del encuentro entre leyendas en el paddock de Valencia.

These scenes 💛@ValeYellow46 is greeted his idol Ronaldo! 🙌#GrazieVale #ValenciaGP 🏁 pic.twitter.com/2HDhgWHm9N