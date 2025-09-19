La jueza de la DANA pide a À Punt y a Emergencias de la Generalitat todas las grabaciones del Cecopi

Los detalles La cadena pública autonómica esperaba el requerimeinto oficial de la Justicia para poner a su disposición el material grabado en la reunión del Cecopi en la que se tardó horas en enviar la alerta a la población el día de la DANA.

La jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, ha pedido en el marco de la causa penal por la DANA del 29 de octubre en la Comunitat Valenciana que À Punt y Emergencias aporten todas las grabaciones de imagen y sonido de la reunión del Cecopi de dicho día.

En el caso de Á Punt, el vídeo del interior del Cecopi fue grabado la cadena pública autonómica aquella jornada pero su emisión, con audio incluido, fue hecha pública por RTVE hace una semana. Este lunes la dirección de la radiotelevisión pública valenciana informó de su decisión de denunciar la sustracción y la posterior filtración del vídeo.

En las imágenes, la exconsellera valenciana de Justicia e Interior Salomé Pradas, imputada en la causa, comenta al Cecopi que hay que poner "también las vías de comunicación, que solo serán el 112, el Twitter oficial de Emergencias de la Comunidad Valenciana y À Punt". "Hay que especificarlo, meterlo en el texto, por favor, lo de @112 y lo de À Punt", insistía la exconsellera sobre la alerta que se iba a enviar a los ciudadanos para avisar sobre la DANA que estaba azotando a la Comunitat ese 29 de octubre.

La alerta masiva, en cambio, no se envió hasta las 20:11 horas, cuando la mayoría de las víctimas ya habían muerto o desaparecido, según ha podido constatar la propia jueza en el transcurso de su investigación.

La televisión autonómica había ofrecido entregar las grabaciones pero se esperaba el requerimiento de la jueza ya que, según un comunicado de À Punt, no querían exponerse a vulnerar el secreto profesional con una difusión voluntaria.

Además de la grabación de À Punt, 'elDiario.es' desvelaba hace unos días que otra cámara, en este caso de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) de la Generalitat habría grabado parte de la reunión a través de una productora subcontratada.

El trabajador habría grabado recursos de la reunión y algunas intervenciones anteriores de los Bomberos, así como la del todavía president Carlos Mazón.