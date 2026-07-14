La Francia de Mbappé amenaza a España en semifinales: la eterna rivalidad con aroma de final por un billete a Nueva York

El contexto España juega la segunda semifinal de su historia contra el equipo más temido del Mundial, una Francia que llega lanzada y siendo el equipo más goleador del torneo. La defensa española, que solo ha encajado un gol en todo el torneo, intentará frenar a los Mbappé, Olise, Dembélé y compañía.

España y Francia se enfrentan nuevamente en un duelo deportivo cargado de historia y rivalidad, esta vez en el Dallas Stadium, en un partido que promete ser una final anticipada. Francia llega al encuentro con un ataque formidable liderado por Kylian Mbappé, habiendo anotado 16 goles en seis partidos. España, por su parte, ha mostrado una defensa sólida, recibiendo solo un gol en el torneo. Aunque los últimos dos encuentros favorecieron a España, Francia ganó la final de la Nations League de 2021. Este enfrentamiento va más allá de las estadísticas, simbolizando la esencia y emoción del deporte. En Dallas, el desenlace dependerá del juego y la habilidad de ambos equipos.

España y Francia vuelven a cruzar sus caminos en busca de la gloria. Da igual el deporte del que hablemos, da igual la altura del torneo en la que estemos. Españoles y franceses comparten una de las rivalidades más transversales que existen en las competiciones deportivas, duelos al máximo nivel que dejan choques para el recuerdo, con una competitividad que traspasa las barreras de la superficie en la que se juegue. En la noche de este martes viviremos un capítulo más de esa rivalidad, un Francia-España que se jugará en el Dallas Stadium y que supondrá una final anticipada. Al otro lado, en su caso este miércoles, batallarán Inglaterra y Argentina, pero eso será harina de otro costal.

El asunto que trata a España es medir sus fuerzas a la selección más fuerte de lo que llevamos de torneo. 16 goles en seis partidos es el escalofriante dato que deja el conjunto de Didier Deschamps, un ataque coral liderado por Kylian Mbappé, que está acompañado de varios puñales, jugadores eléctricos que crean una amenaza constante a quien se precie. Hablamos de Ousmane Dembélé, de Michael Olise, de Désiré Doué. Solo ha habido un partido en el que Francia ha metido menos de dos goles, que son más que ha recibido España en todo el torneo. El gol de Charles De Ketelaere durante el España-Bélgica fue el único que ha recibido hasta ahora Unai Simón, que vio cómo acababa su racha de imbatibilidad.

Ahora, con el marcador 'a cero', Simón y la defensa de España pasan la prueba del algodón definitiva. Los últimos dos antecedentes que existen entre España y Francia favorecen a la Selección, aunque la historia entre estos dos equipos se cimenta en la igualdad de los resultados. Los dos últimos han sido para España, sí, pero la final de la Nations League de 2021 fue para Francia. En total, España ha ganado 18 de los 38 partidos que ha jugado contra los franceses, por 13 victorias del conjunto galo. El último partido —y el único, de hecho— en el que nuestros caminos se cruzaron en un Mundial, en el que soñábamos con 'jubilar' a Zidane, acabó con victoria de Francia por 1-3.

Lejos está aquella Francia de la actual. Mbappé soñaba con emular a su idolatrado Zidane y lleva tres Mundiales llegando lo más lejos que cualquier jugador puede soñar en la Copa del Mundo. España también tiene motivos para soñar. La última semifinal que jugó la Selección supuso uno de los partidos más memorables de aquella generación dorada, ese España-Alemania que ganaron los chicos de Vicente del Bosque con un testarazo para la historia de Carles Puyol. A ese recuerdo, y no a Zidane, debe agarrarse a España. A ese recuerdo y a las certezas que ha cosechado a lo largo de los seis partidos que han jugado los chicos de Luis de la Fuente hasta ahora.

A esa solidez defensiva se suman los momentos de dominación que España ha tenido a lo largo del torneo. Es cierto que los goles no han llegado de una manera tan abundante como lo han hecho en el caso de Francia, pero salvo momentos puntuales, España no ha sufrido de forma excesiva contra ningún rival, por no hablar de que no ha estado por detrás en el marcador en ningún momento del torneo. En lo estadístico, España también gana, por ejemplo, al hablar de xG (goles esperados), con una media de 2,01 por el 1,65 de Francia. Los franceses también pueden presumir de una defensa sólida ya que solo han encajado dos goles.

Pero un España-Francia va más allá del dato y del fútbol en sí. Estos partidos van a lo emocional, a la esencia pura del deporte, una batalla que pone a prueba a todos los que participan en ella y que encumbra al que resulta ganador. Francia será un rival formidable para España, pero España tiene ante sí la oportunidad de volver a una final de un Mundial. En Dallas se decidirá ese designio y será el balón el que mande, lejos de polémicas o invitados impropios de una cita de este calibre.

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