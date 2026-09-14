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Fórmula 1

La razón por la que la FIA cambiará el circuito de Madring en 2027

Según 'Motorsport', la máxima competición del automovilismo llevará a cabo ciertas modificaciones en la trazada de Madring de cara a hacer más entretenido el Gran Premio de España.

Varias personas, caminando por la pista de Madring Varias personas, caminando por la pista de MadringReuters

Hay sentimientos encontrados con la carrera en Madring. Muchos aficionados criticaron el espectáculo que se vio en el asfalto debido al poco número de adelantamientos que hubo y al poco margen que deja el circuito para que se produzcan.

"Bueno, para ser sincero, la FIA ha definido claramente cuál es la forma de mejorar el trazado del circuito, y estaremos abiertos a ello porque tendremos que reacondicionar el circuito para el año que viene", asegura Luis García Abad, presidente de Madring, según publica 'Motorsport'.

En un año en el que se ha implementado una tecnología especial para que se produzcan más adelantamientos, el Gran Premio de España tuvo un gran déficit de ellos. Es por eso que Abad insiste y asegura que habrá cambios de cara a 2027. No hay que olvidar que el gran premio está previsto hasta 2035.

"Tenemos el espacio, tenemos el recinto, tenemos las instalaciones, tenemos la capacidad para hacerlo. Estoy seguro de que la FOM, la FIA y nosotros mismos lo intentaremos. Si podemos mejorar algo, lo haremos", asegura Abad.

Algunos pilotos fueron críticos con el desarrollo de la carrera. Fue el caso de Gabriel Bortoleto que terminó exclamando: "¡Casi me quedo dormido!".

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