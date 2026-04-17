La frase de Álex Márquez que deja entrever el futuro de Marc: ¿Cuándo se retirará?

El pequeño de los Márquez ha reflexionado sobre qué hará su hermano mayor, cuyo contrato con Ducati vence al término de la presente temporada.

"Es el propietario de su vida"

"Hará lo que él quiera, es el propietario de su vida": así responde Álex Márquez cuando en una entrevista con 'Marca' le preguntan qué hará Marc al término del presente curso.

El vigente campeón de MotoGP termina contrato con Ducati a final de año y la duda es si renovará uno o dos años con los de Borgo Panigale... o si incluso opta por colgar el casco.

Aunque esto, según el piloto de Gresini, es poco probable: "Yo creo que queda Marc aún para algunos añitos más".

De hecho, el '73' recuerda una frase que ha repetido en varias ocasiones su hermano mayor: "Me va a retirar antes el físico que la cabeza".

Sobre el potencial de Ducati, Alex no tiene ninguna duda: "Han estado dominando en los últimos siete u ocho años… siempre han sido los que se han sacado conejos de la chistera cuando parecía que ya no se podía mejorar la moto".

"La dinámica que tienen y cómo trabajan es la correcta, y tienen ese hambre para seguir dominando", ha zanjado.