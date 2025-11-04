Ahora

"Es increíble lo de Marc"

Ducati y la "lección de la vida" que les ha dado Marc Márquez

Gigi Dall'Igna, El director general de Ducati, ha destacado todo lo que ha hecho el ilerdense "para volver" a lo más alto del campeonato.

El piloto de Ducati, Marc Márquez. El piloto de Ducati, Marc Márquez. Reuters

Con la temporada de MotoGP prácticamente vista para sentencia a falta de los Grandes Premios de Portugal y Valencia, Gigi Dall'Igna ha hecho repaso sobre lo ocurrido este año durante una entrevista en la web oficial del campeonato.

Entre otros aspectos, el director general de Ducati ha ensalzado a su piloto y flamante campeón del Mundial, Marc Márquez.

Y es que el 'gurú' italiano se ha llevado toda una "lección de vida" desde que el de Cervera decidiera dejar Honda para apostarlo todo a la carta de Gresini.

"Es increíble lo de Marc. Para mí es una lección de la vida. Él rechaza muchas cosas, dinero, equipo de fábrica, visibilidad, todo para volver", explica Gigi.

Además, destaca el valor añadido que aporta el '93': "Es muy fácil trabajar con Marc. Su feedback desde el punto de vista técnico siempre es correcto y comprensible".

"El sentimiento del equipo es muy bueno con él. Es un líder que puede ayudar al equipo a trabajar bien. Así que es fácil", ha zanjado Dall'Igna.

