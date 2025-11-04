La lesión de Marc Márquez provoca un "cambio de planes" en Ducati

El director general de Ducati, Gigi Dall'Igna, ha explicado que el "problema principal" de la lesión del '3' es no poder "desarrollar" la GP26.

Tras ser embestido por Marco Bezzecchi en la salida del Gran Premio de Indonesia y quedar descartado para las citas de Australia, Malasia y Portugal al romperse la clavícula, existía una pequeña posibilidad de que Marc Márquez estuviese en la última carrera en Valencia.

Sin embargo, el de Cervera tuvo que finalmente pasar por quirófano, lo que le dejó totalmente descartado para el GP final y los primeros test de pretemporada.

Sobre este aspecto ha reflexionado Gigi Dall'Igna en una entrevista en la web oficial de MotoGP.

"Es un poco desafiante por parte de Marc, porque no fue su culpa", explica el director general de los de Borgo Panigale.

"Pero sí que a veces eso puede ocurrir. Él sabe que tiene que aceptarlo y seguir el camino justo que tiene que seguir", añade.

Además, el 'gurú' reconoce que la lesión de su piloto le ha supuesto un problema al equipo de cara a 2026.

"Antes de la caída de Marc, Blanc quería desarrollar algo durante los GP finales de la temporada 2025. Pero eso no es posible en este momento. Ese es el problema principal de este accidente", ha explicado. Parece que obtener datos únicamente por parte de Pecco Bagnaia no les sirve a los de Bolonia.