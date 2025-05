El dramático juicio de Hamilton sobre el Ferrari: "Tocamos el coche y..."

"No puedo explicar..."

Tras protagonizar el movimiento más sonado de 2025 en la Fórmula 1, Lewis Hamilton se ha encontrado con una realidad en Ferrari que pocos podían predecir a comienzo de temporada. El británico era candidato al título antes de que empezara la competición pero los primeros grandes premios han demostrado que Lewis está lejos de optar a ser campeón este año.

La adaptación al coche sigue siendo un proceso incompleto y eso, sumado al irregular movimiento del Ferrari, ha provocado que Hamilton no haya podido conseguir grandes resultados. Más allá de su victoria en la 'sprint' del Gran Premio de China, el siete veces campeón del mundo no ha podido subirse al podio y, en ocasiones, ha sido el último coche de las cuatro grandes escuderías.

Lewis ya ha reconocido que ha cometido errores pero, antes del GP de Miami, también ha aprovechado para valorar de manera bastante negativa el rendimiento del Ferrari: "No puedo explicar mucho. En las carreras al esprint no hay muchos cambios que puedas hacer, nosotros no hicimos muchos cambios entre el primer entrenamiento y la clasificación, cuando en todos los demás grandes premios hemos tocado el coche para hacerlo peor".

"Los ingenieros con los que trabajo están acostumbrados a reglar el coche para un piloto diferente con un estilo de pilotaje diferente, y yo estoy acostumbrado a pilotar un coche diferente con otro estilo diferente, así que es una combinación", ha reconocido Hamilton en unas declaraciones que recoge el 'Diario AS'.