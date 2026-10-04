¿Un doble de Marc? La 'jugarreta' de Márquez que indignó al GP de Japón

El ilerdense se negó a participar en una carrera de karts que hubo antes de la celebración de la carrera larga. Mandó en su lugar a un doble con su casco.

Marc Márquez se ha coronado en el Gran Premio de Japón. El de Cervera sabía que tenía que ir a por la victoria en uno de sus circuitos favoritos y, con calma, ha sabido esperar al momento idóneo para adelantar a Jorge Martín, que estaba primero.

Sin embargo, Márquez no solo ha sido protagonista por la carrera. Antes se ha celebrado una carrera de karts entre los pilotos. Ha sido en ese momento cuando Marc ha dejado una 'jugarreta' que no ha sentado bien a la organización.

El de Cervera ha mandado a un doble suyo para que corriera la carrera en su lugar. Esa persona, que no se ha quitado el casco en todo momento, se ha subido al kart de Marc en un mar de sospechas. Márquez ha terminado reconociéndolo todo tras el gran premio pero sin retractarse de la decisión.

"Hay un poco una línea. Evidentemente entiendo el show, pero estamos para luchar un campeonato, no para 'cachondeos' así de estar con karts y dando vueltas. Para el warm-up he dicho que yo necesito hacer hielo y uno de los integrantes ha dicho 'molaría que salga un doble'. Y digo '¿a qué no…?' Y dice 'aguántame el cubata'. Pero lo han pillado", reconoce Marc en declaraciones para 'Dazn'.

El de Ducati no quería ningún tipo de distracción: "Yo no podía, tengo que priorizar. Evidentemente me han tirado de las orejas. En este momento hay que ser egoísta y mirar por uno mismo y de esa manera estar lo máximo preparados para rendir al máximo cuando toca, que es en la carrera".

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