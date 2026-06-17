Marc Márquez avisa sobre la dificultad del GP de República Checa: "Es un circuito muy duro"

El piloto de Ducati, ganador en Hungría hace dos semanas, comenta que será un fin de semana para afrontar "paso a paso".

Marc Márquez viene de hacer un fin de semana perfecto en el Gran Premio de Hungría, pero no quiere precipitarse. De cara a República Checa, a partir de este viernes, quiere ir de menos a más hasta encontrar ese 100%.

"Las sensaciones en Hungría fueron increíbles: resultado completo con pole, sprint y carrera del domingo. El trazado de Balaton nos favoreció, ya que no es muy exigente físicamente", dicho Marc en palabras que ha publicado el equipo Ducati.

Y lanza un aviso sobre este fin de semana y la "dureza" que se viene en el circuito: "En Brno será diferente: es un circuito precioso que me gusta mucho y donde ya he ganado con Ducati, pero también es muy duro. Afrontaremos el fin de semana paso a paso para encontrar nuestro 100% cada día".

Su compañero, Pecco Bagnaia, también viene de un fin de semana de un gran resultado: "Llegamos en un momento positivo, con tres podios consecutivos que nos dan confianza".

"Me gusta mucho este circuito, igual que Assen, que será la próxima cita, son dos de mis trazados favoritos. Estoy convencido de poder aprovechar el progreso de la Desmosedici GP; el objetivo es confirmar sensaciones y ser constantes", explica el bicampeón de la categoría reina.

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