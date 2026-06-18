El 'aviso' de Agostini a Marc Márquez: "Lo llevo a beber a un pub, le doy vino..."

El piloto más laureado de la historia ha bromeado cuando le han preguntado por la remota posibilidad de que el ilerdense le supere en títulos.

Marc Márquez tiene entre ceja y ceja un objetivo antes de colgar el caso: superar a Valentino Rossi en títulos.

Ambos tienen nueve, una cifra espectacular pero que aún queda lejos de los 15 que atesora Giacomo Agostini.

El expiloto italiano, el más laureado de la historia, ha concedido una entrevista a 'Radio Marca' en la que le han preguntado por la posibilidad de que el de Cervera le alcance.

Y la leyenda ha tirado de gracia para responder: "Lo voy a parar. En la última carrera lo voy a parar. Lo llevo a beber a un pub. Le doy un poco de grappa, un poco de vino...".

Ya en un tono más serio, se ha deshecho en elogios hacia el ilerdense: "Marc tiene ganas de ganar. Me dijo un día que si una carrera era para luchar por el podio o menos, entonces no le interesaba correr. Es un gran piloto, un talento, una persona que ama las dos ruedas, ama la moto y ama la victoria".

Eso sí, no se moja sobre quién ganará el presente Mundial: "El Mundial está muy interesante, muy combatido, muy emocionante. Eso es importante porque la gente quiere espectáculo".

Antes de que MotoGP aterrice en República Checa, Marco Bezzecchi lidera el campeonato con 72 puntos de ventaja sobre Marc. Veremos.