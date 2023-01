Dani Pedrosa no tiene más que rendirse ante Marc Márquez. El piloto, que coincidió con el de Cervera en Honda, habló sobre cómo era el estilo de un campeón que, en muchas ocasiones, hacía cosas que ni él mismo entendía.

Así lo ha expresado en 'DAZN': "Márquez es impresionante en la pista. Veíamos la telemetría juntos y hacía cosas especiales. Yo decía 'no sé cómo hace esto'. Eran cosas que no podía igualar".

"Y fuera de esa faceta tenía otras cosas. Era muy pillo. Es diferente", insiste Pedrosa.

El catalán admira la capacidad que tenía y tiene Márquez para sacar lo mejor de motos que no tienen precisamente ventaja.

"Cuando la moto estaba bien yo iba muy rápido. Pero cuando no... tenía cierta dificultad. Marc no. Marc es todo lo contrario", afirma.

Pedrosa, además, habla de la fortaleza de Márquez para sobreponerse de las lesiones.

"Si yo me caía como él me tocaba ir al hospital. Me rompía. Y eso me cohibía para arriesgar", sentencia.