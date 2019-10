Jornada de sábado en blanco en el GP de Australia de motociclismo. La caída de Miguel Oliveira en el FP4 provocada por el fuerte viento ha hecho que Dirección de Carrera dicte que lo que queda de sesión y las dos de clasificación de MotoGP se trasladen al domingo, y es que los pilotos, en su mayoría, consideraron "imposible" pilotar.

Los nuevos horarios, en este sentido, comenzarán con los 'warm up' de Moto3, de Moto2 y de MotoGP a las 23:50, 00:20 y 00:50 hora peninsular. La Q1 y la Q2 sería a las 01:20 y las 01:45, y las carreras quedarían dispuestas para las 02:00 en Moto3, contnado con el cambio de hora, a las 03:20 en Moto2 y a las 05:00 en MotoGP.

Pero, ¿qué pasaría de no poder disputarse ninguna de las rondas clasificatorias por la climatología? De no haber 'qualy' porque el viento no haya amainado la 'pole' sería para Maverick Viñales, seguido por Andrea Dovizioso y Cruthlow.

Marc Márquez, que busca batir el récord de puntos en una temporada de MotoGP, arrancaría desde la sexta plaza, por detrás de Miller y por delante de Valentino Rossi. Jorge Lorenzo, su compañero en Honda, lo haría desde el puesto 16, por delante de Pol Espargaró. Aleix, décimo, con Mir undécimo.

El viento ha llegado a alcanzar los 74 kilómetros por hora en la pista de Phillip Island, y el pilotaje era prácticamente imposible, tal y como confirmaron 19 de los pilotos de MotoGP. Tres de ellos optaron por seguir corriendo y no aplazar ni lo que quedaba de FP4 ni las dos clasificaciones.

Márquez, a falta de tres carreras, es ya campeón del mundo tras su victoria en el GP de Tailandia.