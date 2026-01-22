"Falta algún detalle"
Ducati pone a Bagnaia "en segundo plano": Marc Márquez, el "objetivo número uno"
Gigi Dall'Igna, director de Ducati, ha afirmado que el objetivo principal del equipo es renovar a Márquez "antes de que empiece el campeonato".
Ducati tiene un objetivo prioritario y apenas cinco semanas para ejecutarlo: renovar a Marc Márquez antes de que la temporada 2026 arranque el 1 de marzo con el Gran Premio de Tailandia.
Así lo afirmó para 'Moto.it' Gigi Dall'Igna, director del equipo de Borgo Panigale: "Todavía no está firmado. Falta algún detalle. Está claro que es nuestro objetivo número uno, es nuestro objetivo principal en cuanto a pilotos ahora mismo".
"Como hicimos con Pecco cuando en 2023 ganó el Mundial y queríamos firmar antes del inicio de la siguiente temporada, espero poder hacer exactamente lo mismo este año con Marc: firmar el contrato antes de que empiece el campeonato", añadió el 'gurú' de Ducati.
Sobre Bagnaia, el gran protagido de la marca, llama poderosamente la atención que a Gigi no le tiembla el pulso al afirmar que su futuro está en un "segundo plano".
"Sobre su futuro en Ducati: como te he dicho, ahora mismo nuestro objetivo es firmar con Marc. Una vez firmado Marc, pensaremos en el segundo piloto. Todo lo demás está en segundo plano", zanjó Dall'Igna.