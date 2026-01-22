Ahora

"Falta algún detalle"

Ducati pone a Bagnaia "en segundo plano": Marc Márquez, el "objetivo número uno"

Gigi Dall'Igna, director de Ducati, ha afirmado que el objetivo principal del equipo es renovar a Márquez "antes de que empiece el campeonato".

Pecco Bagnaia y Marc MárquezPecco Bagnaia y Marc MárquezGetty

Ducati tiene un objetivo prioritario y apenas cinco semanas para ejecutarlo: renovar a Marc Márquez antes de que la temporada 2026 arranque el 1 de marzo con el Gran Premio de Tailandia.

Así lo afirmó para 'Moto.it' Gigi Dall'Igna, director del equipo de Borgo Panigale: "Todavía no está firmado. Falta algún detalle. Está claro que es nuestro objetivo número uno, es nuestro objetivo principal en cuanto a pilotos ahora mismo".

"Como hicimos con Pecco cuando en 2023 ganó el Mundial y queríamos firmar antes del inicio de la siguiente temporada, espero poder hacer exactamente lo mismo este año con Marc: firmar el contrato antes de que empiece el campeonato", añadió el 'gurú' de Ducati.

Sobre Bagnaia, el gran protagido de la marca, llama poderosamente la atención que a Gigi no le tiembla el pulso al afirmar que su futuro está en un "segundo plano".

"Sobre su futuro en Ducati: como te he dicho, ahora mismo nuestro objetivo es firmar con Marc. Una vez firmado Marc, pensaremos en el segundo piloto. Todo lo demás está en segundo plano", zanjó Dall'Igna.

Las 6 de laSexta

  1. El servicio de Rodalies sigue suspendido por segundo día consecutivo por un plante de los maquinistas
  2. Puente admite la "innegable posibilidad" de que el defecto estuviera en la vía y reconoce que las vibraciones "no son normales"
  3. El opaco preacuerdo entre Trump y Rutte por Groenlandia respetaría la soberanía de Dinamarca
  4. Venezuela excarcela a Rafael Tudares, yerno de Edmundo González, tras más de un año en prisión
  5. Adiós Harry, hola Ingrid: llega una nueva borrasca que dejará rachas muy fuertes de viento, lluvias y nevadas
  6. "No podía volver a casa porque me podía llevar otra paliza": el duro testimonio de Estefanía después de dos meses en coma por un ladrillazo de su expareja