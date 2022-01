Valentino Rossi ha repasado toda su carrera como profesional del motociclismo en el programa de televisión estadounidense 'In Depth With Graham Besinger'.

El piloto italiano ha confesado que en el año 2019 fue la primera vez que empezó a "pensar en la retirada" porque tuvo "problemas con los resultados y esperaba ser más fuerte".

"Empecé muy bien la temporada 2019 porque hice dos podios en Argentina y Austin, donde estuve muy cerca de ganar. Luego, cuando volvimos a Europa, sucedió algo: no era rápido. Era la primera vez que me decía: 'Estamos cerca del final'", añadió.

El 2020 fue una temporada "muy rara por la pandemia" para todos los pilotos de Moto GP, pero fue el apoyo de su entorno lo que terminó con sus dudas: "Al principio me dije a mí mismo que pararía al final de la temporada, para no correr en 2021. Pero luego mis padres y mis amigos me presionaron, cambiamos a mi jefe de mecánicos en el equipo y todos me empujaban a seguir diciéndome ‘no te rindas, tenemos que hacer otra temporada’, así que también hicimos 2021".

La decisión más difícil para el italiano llegó en 2021: "Hago motociclismo desde los 4 o 5 años. Tienes que cambiar de vida, sabes que en un momento u otro terminará, pero es difícil estar listo. Uno de los problemas es que yo tenía mucha presión, en cada entrevista me decían '¿sigues, paras, sigues, paras?', y cuando decía que iba a parar era raro porque todos me decían 'Ah te detienes, no debes parar'".

Rossi entiende que muchos campeones en sus deportes se retiren "cuando están en la cima" pero él no quería parar. "Si sigo adelante sigo, porque me gusta, me divierto. Siempre dije que daría todo hasta el final para no arrepentirme después, para no decirme a mí mismo ‘Ah, tal vez podría haber hecho otras 2-3 temporadas'", señaló.

No obstante, está muy orgulloso de su final: "Fue muy positivo porque las últimas carreras, después de decir que iba a parar recibí mucho apoyo de todos, de toda mi afición, gente de otros deportes, y por eso entiendo mejor lo que he construido a lo largo de mi carrera. Nos divertimos mucho porque después de la última carrera celebramos como si hubiéramos ganado, aunque los siguientes días y semanas fueron difíciles. Es un poco triste, pero fue la decisión correcta".

El piloto también ha hablado de su rivalidad con el español Jorge Lorenzo, cuyo momento más difícil fue "después de Montmeló en 2009 donde yo gané la carrera en la última curva. Después de eso hubo algunos problemas en el equipo porque yo había ganado y la otra parte estaba enfadada", concluyó Rossi.