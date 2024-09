Jorge Martín ha vuelto a dar un golpe en la mesa. Todo pintaba mal tras su caída en la 'sprint' y la victoria de 'Pecco' Bagnaia. El italiano se ponía a tan solo doce puntos pero Martín ha sabido aguantar la presión e ignorar a los fantasmas que se le aparecían sobre todo en la curva en la que se fue al suelo.

El madrileño dominó de principio a fin la carrera, eso sí, no sin complicaciones. En el camino del de Pramac se quiso entrometer un actor inesperado, Pedro Acosta. El tiburón de Mazarrón sorprendió con un gran ritmo de carrera y obligó a Martín a ir al límite.

"Estoy contento, no solo por el resultado sino por lo que conllevaba el acabar. Al final quería pilotar al 80% pero he tenido que pilotar al 130% porque tenía detrás a un Pedro muy fuerte. Sabía que lo iba a dar todo y he tenido que mantener un ritmo muy alto", reconoció Jorge en los micrófonos de 'DAZN'.

El que será piloto de 'Aprilia' la temporada que viene asegura haber aprendido de sus errores en Indonesia: "Estoy contento por el aprendizaje, hoy no era un día fácil después de lo que pasó ayer. He sido capaz de ser consciente de lo que pasaba. Cuando he pasado por la curva trece me han venido fantasmas del año pasado pero hemos aprendido la lección en Indonesia. Hoy ha sido muy especial".

Martín con esta victoria vuelve a recuperar parte de la ventaja que tenía sobre Bagnaia antes de llegar a Indonesia. Jorge es primero en la clasificación de pilotos con 366 puntos y le sigue a 21 de distancia el de Ducati con 345. Faltan seis grandes premios por disputarse y el margen de reacción ante un error cada vez es menor. Próxima parada, Japón el fin de semana que viene.