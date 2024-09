Pedro Acosta afrontaba la 'sprint' en Indonesia con muchas mejores sensaciones que en Misano. El español salía tercero pero terminó cruzando la línea de meta en sexto lugar. Acosta analizó el rendimiento de la moto tras la prueba y, aunque asegure que hay cosas a mejorar, ve una buena evolución.

"Hemos mejorado bastante en cuanto a sensaciones. Estábamos buscando agarre para poder estar con ellos (las Ducati) al principio, pero esta vez teníamos tanto grip que la frenada era un desastre", reconoció el de GasGas en 'DAZN'.

Acosta también ha hablado sobre el final de carrera y ha asumido parte de la culpa de que Bastianini le terminara adelantando: "Creo que hemos encontrado algo muy positivo, aunque hayamos jodido la sprint, hablando claro, pero tenemos cosas muy buenas para la carrera que viene, ahora solo hay que arreglarlo un poco y mejorar el principio de carrera. He ido lento al principio, cuando se me han ido los de delante, luego he empezado a ir muy rápido y en la última vuelta la he liado yo".

"Ha sido un desastre, teníamos tanto agarre que me afectaba en mi punto fuerte, que es frenando, tenía la moto como un camión, que por mucho que frenaba, no la paraba. Creo que hay que coger lo positivo, hemos trabajado mucho de cara a mañana y hemos encontrado ese agarre que tanto habíamos buscado, ahora hace falta saber cómo usarlo", concluyó Acosta que saldrá tercero en la carrera del domingo.

Otra locura de Márquez

Marc Márquez protagonizó la enésima remontada de la temporada. Esta vez en la 'sprint' gracias a una salida formidable del de Gresini que salía duodécimo en el la primera curva ya estaba asentado en la quinta posición. Cruzó la línea de meta tercero por detrás de las Ducati oficial.

Sin embargo, la sesión de clasificación fue la parte más negativa para Márquez que se fue al suelo en dos ocasiones y solo pudo firmar el duodécimo mejor tiempo. El de Cervera terminó la sesión enfadado.

"No estoy contento, porque una vez más fallé en el ensayo más importante y eso te penaliza bastante. Luego lo salvé, pero aún no sé cómo. Este podio nos ha hecho olvidar un poquito la cronometrada, pero estos errores quedan escritos, no los puedo repetir en el futuro", reconoció Marc en 'DAZN'.