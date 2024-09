Jorge Martín ha sido la cara gris de la carrera al 'sprint' en el Gran Premio de Indonesia. El madrileño lo tenía todo de cara para firmar un gran resultado gracias a la 'pole' conseguida en la clasificación. Martín salió bien y mantuvo la primera plaza pero en una de las primeras curvas se le resbaló la moto.

El de Pramac cayó hasta la última posición y aunque terminó remontando hasta el décimo puesto, no fue suficiente para conseguir puntuar en una carrera que se terminó llevando su máximo rival en el mundial 'Pecco' Bagnaia.

"No estoy tranquilo del todo porque no sé porqué me he caído. La trazada no es porque es la que llevo haciendo todo el día. Hemos mirado datos y no se ve nada. Tendré que ir con más cuidado en esa curva. Hay una zona que no hay 'grip' y es como si fuese hielo. No sé exactamente dónde es", reconoció Martín en 'DAZN'.

El de San Sebastián de los Reyes no entiende la razón de su caída y eso le genera inseguridad de cara a la carrera de mañana. A pesar del resultado en la 'sprint', Jorge saldrá este domingo desde la 'pole' y volverá a tener la oportunidad de hacer una gran carrera y seguir manteniendo a raya a un Bagnaia que está haciendo un gran fin de semana.

Lo positivo es que el ritmo de Martín era superior al resto de pilotos, lo que confirma que es el más rápido sobre el asfalto de Mandalika en cuanto a datos de carrera se refiere. Eso mismo es lo que le ha permitido remontar tantas posiciones en tan poco tiempo.

Con la victoria de Bagnaia en la 'sprint', el italiano le recorta al de Pramac doce puntos y se pone con 329. Martín, con 341, sigue siendo líder con 210 puntos aún por repartirse.