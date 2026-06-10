Ahora

"Yo creo que Marc con 33 años..."

Jorge Lorenzo dispara la ilusión con Marc Márquez: "Tenemos campeonato"

El pentacampeón del mundo considera que el de Cervera lo tiene difícil, pero no imposible.

Marc Márquez GP Hungría 2026Marc Márquez GP Hungría 2026Getty Images

Tras el Gran Premio de Hungría, donde Marc Márquez logró pole y victoria en la sprint y en la carrera larga, el de Ducati se sitúa a 72 puntos del líder, Marco Bezzecchi.

La ventaja es considerable y de recortarla, estaríamos ante la mayor remontada en la historia de la categoría reina, pero el '93' no entiende de imposibles aunque se mantenga cauto.

Sobre sus opciones al título ha hablado Jorge Lorenzo en 'Duralavita': "El enésimo 'comeback' de Márquez después de lesiones, y lo que demuestra su fortaleza física y sobre todo mental, que nunca se rinde".

De hecho, el pentacampeón considera que "tenemos campeonato": "El campeonato no está imposible, está muy difícil, pero no imposible. Y después esta carrera, después del domingo, ha recuperado el máximo puntos posibles con con Bezzecchi".

En Balaton es cierto que se dio el mejor escenario posible para Marc: "Sucedió lo mejor que podía suceder para él, para sus intereses de puntos en el campeonato. Ganó y Bezzecchi, que está líder, y Martín, que está segundo, no consiguieron puntos. A nivel de puntos, la mayor recortada que podía suceder".

Eso sí, Lorenzo considera que Márquez no se volverá loco e irá fin de semana a fin de semana: "Yo creo que Marc con 33 años tiene la suficiente experiencia como para saber que puede pasar de todo, irá carrera a carrera".

Las 6 de laSexta

  1. La Fiscalía confirma dos reuniones de la mano derecha de García Ortiz con Teijelo y Leire Díez, pero niega que supieran entonces quién era ella
  2. León XIV clama contra los discursos de odio en Montserrat mientras ignora los casos de pederastia de la abadía
  3. Primer paso de Zapatero para intentar anular los mensajes que le pusieron en el foco: exige pedir a EEUU información de cómo se consiguieron
  4. Guerra en Irán, en directo | Trump avisa que volverá a atacar "con fuerza" a Irán aunque asegura que el acuerdo está "totalmente negociado"
  5. Carlos Mazón pidió a sus consellers el día de la DANA "inundar de datos a los medios": "Desprende sensación de estar alerta que te cagas"
  6. Tres agresiones sexuales en diez años de trato machista vejatorio avalado por siete testimonios: las claves de la imputación al CEO de una productora de Canal Sur