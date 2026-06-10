Jorge Lorenzo dispara la ilusión con Marc Márquez: "Tenemos campeonato"

El pentacampeón del mundo considera que el de Cervera lo tiene difícil, pero no imposible.

Tras el Gran Premio de Hungría, donde Marc Márquez logró pole y victoria en la sprint y en la carrera larga, el de Ducati se sitúa a 72 puntos del líder, Marco Bezzecchi.

La ventaja es considerable y de recortarla, estaríamos ante la mayor remontada en la historia de la categoría reina, pero el '93' no entiende de imposibles aunque se mantenga cauto.

Sobre sus opciones al título ha hablado Jorge Lorenzo en 'Duralavita': "El enésimo 'comeback' de Márquez después de lesiones, y lo que demuestra su fortaleza física y sobre todo mental, que nunca se rinde".

De hecho, el pentacampeón considera que "tenemos campeonato": "El campeonato no está imposible, está muy difícil, pero no imposible. Y después esta carrera, después del domingo, ha recuperado el máximo puntos posibles con con Bezzecchi".

En Balaton es cierto que se dio el mejor escenario posible para Marc: "Sucedió lo mejor que podía suceder para él, para sus intereses de puntos en el campeonato. Ganó y Bezzecchi, que está líder, y Martín, que está segundo, no consiguieron puntos. A nivel de puntos, la mayor recortada que podía suceder".

Eso sí, Lorenzo considera que Márquez no se volverá loco e irá fin de semana a fin de semana: "Yo creo que Marc con 33 años tiene la suficiente experiencia como para saber que puede pasar de todo, irá carrera a carrera".