La reflexión de Pedro Acosta sobre su duelo con Marc Márquez: "Es genial batirse con el campeón"

El piloto de KTM ha analizado cómo fue su lucha con el vigente campeón por el primer puesto en Balaton, señalando los puntos fuertes y débiles de cada uno.

Marc Márquez y Pedro Acosta protagonizaron en Hungría uno de los mejores duelos de la temporada. Durante varias vueltas, los dos pilotos españoles pelearon por estar a la cabeza de la carrera hasta llegar al límite. A pesar de que Acosta no pudo aguantar tanto tiempo a Márquez, el murciano se ha mostrado satisfecho con su actuación.

"Siempre es bonito batirse con Marc. Hubo algunos adelantamientos realmente limpios, algunos contactos, pero todo dentro de lo legal. Siempre es genial batirse en duelo con el campeón", explica el piloto de KTM en un análisis recogido por 'Motorsport'.

En concreto, Acosta ha señalado en qué puntos del duelo fue más fuerte que su rival, y al contrario. "Siendo sinceros, podemos decir que Márquez era más débil en las curvas de derechas, pero era rapidísimo en la curva 8, y me adelantó como si fuera una chicane móvil", asegura Pedro.

Además, el murciano ha destacado la dificultad de "adelantar a alguien con la experiencia de Marc". "Lo disfruté. Creo que ya es la tercera batalla que pierdo o la segunda, quizá. En cualquier caso, si sigo teniendo estas luchas con Marc, significará que estamos mejorando nuestro rendimiento", añade el joven piloto.

Por último, Acosta ha recordado aquellos momentos del año pasado en que intentaba tener disputas con otros pilotos como Marc y no podía igualarles. "Es cuestión de intentarlo. El año pasado me costó mucho en la clasificación. Creo que lo conseguiremos pronto. Al final, es cuestión de intentarlo y de seguir creyendo", concluye el de KTM.

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