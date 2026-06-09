Marc Márquez y Pedro Acosta, ¿dos gallos en el gallinero de Ducati?

Carlo Pernat, mítico agente de MotoGP, no cree que vaya a haber una 'guerra fría' en el seno de los de Borgo Panigale el próximo año.

El Gran Premio de Hungría puede haber marcado un antes y un después en el presente campeonato de MotoGP.

Con sus victorias en la sprint y en la carrera larga, junto a los 'ceros' de Marco Bezzecchi y Jorge Martín, Marc Márquez se queda a 72 unidades del líder.

A pesar de que no deje de ser una diferencia considerable, una voz autorizada del paddock como la de Carlo Pernat no tiene ninguna duda de que hay Mundial.

"Solo se podía reabrir con errores, porque la distancia entre Márquez y los primeros, Bezzecchi incluido, era de más de 100 puntos. Eran tres Grandes Premios. Y se decía que solo se podía reabrir por errores. Y los errores se han cometido. Porque el error de Martín ha fustigado por completo a Aprilia, desde Bezzecchi hasta él mismo", ha explicado en 'GPOne'.

A pesar de que tenga muy difícil pelear por el título, el agente destaca el nivel de Pedro Acosta: "Y quien da espectáculo, más allá de la salida del domingo, es siempre Pedro Acosta, que con una moto notablemente inferior, y que KTM no se lo tome a mal, ha batallado con adelantamientos maravillosos, limpios".

El año que viene el murciano coincidirá con Marc en Ducati, lo que se prevé como una de las mayores batallas de los últimos años.

"El próximo compañero de equipo de Marc Márquez, porque como sabéis los dos estarán juntos, y nos darán espectáculo, muchísimo. Porque Marc está hecho a su manera, pero Pedro es un piloto muy limpio, honesto, hace buenas batallas", señaló.

Eso sí, Pernat no cree que vaya a darse una 'guerra fría' entre ambos: "Me parece que son dos compañeros de equipo que gestionaría con gusto. No los veo como dos gallos en un gallinero, estoy extremadamente seguro y convencido de ello".