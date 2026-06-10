Así le aconsejó el hombre de confianza de Marc Márquez en Honda que dejara el equipo

Santi Hernández, jefe técnico de Honda HRC, ha recordado el día en el que el de Cervera le pidió consejo sobre dejar o no el equipo.

Además de hablar sobre las semejanzas y diferencias entre Marc Márquez y Valentino Rossi, Santi Hernández también se ha centrado en el adiós del ilerdense a Honda durante su entrevista con 'Moto.it'.

Tras salir del pozo en el que cayó tras su lesión en Jerez 2020 y viendo que la moto no era lo suficientemente competitiva como para luchar por victorias, el '93' se vio en una compleja tesitura y pidió consejo.

"En el momento en que ya tenía la idea de poder ir, nos preguntó a mí y al equipo. Me preguntó cuál era mi opinión. Sinceramente, como dije en el documental: cuando un amigo te hace una pregunta tan importante, tienes que decirle la verdad y lo que piensas", recuerda el jefe técnico de Honda HRC.

Y Santi entendió que no podía ser egoísta: "Si hubiera pensado en mi interés personal le habría dicho 'tienes que quedarte aquí', porque al final todavía estaba con él".

"Pero cuando un amigo te pregunta algo tan importante y tan difícil de decidir, tienes que decirle la verdad. Y para mí lo que le dije fue: te tienes que ir, tienes que intentarlo, porque no eres feliz aquí. Cuando llegas al circuito tienes dudas: '¿soy yo?, ¿o es la moto la que no va?', tienes que quitarte esa duda y tomar la decisión de ir", ha explicado.

Ahora, con Marc siendo eneacampeón de la mano de Ducati después de recuperar su nivel en 2024 con Gresini, Hernández afirma que tomó la decisión correcta.

"Seguramente fue muy duro para él. Para mí decir eso no fue fácil. Pero como siempre digo: cuando quieres a alguien y te pide algo, tienes que ser honesto. Y si volviera atrás, lo volvería a hacer. Yo diría lo mismo", ha zanjado.