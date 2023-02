En el primer día de prácticas de la mítica carrera de Barthust celebrada en Australia, un terrible accidente ha estado cerca de convertir un fin de semana lleno de adrenalina, en una desgracia dentro del mundo del motor.

El veterano Keith Kassulke, a sus 51 años ha sufrido el mayor susto de su vida después de chocar de forma violenta contra las protecciones a alta velocidad tras tocar un piano de la pista en la frenada de la recta más larga del circuito.

Al piloto nacido en Papúa Nueva Guinea, se le trasladó de urgencia al hospital, donde se ha dictaminado en varias pruebas que no sufre fracturas ni lesiones aparentes.

Varios cámaras captaron como quedó el coche tras el impacto, lo que demuestra la suerte que ha tenido el piloto al no sufrir daños, y la seguridad de la que disponen los coches de alta competición en la actualidad.

Keith Kassulke suffered a huge crash, causing Free Practice 4 to end prematurely. The No. 52 Wheels / FX MARC II Mustang V8 was seen going off at high speed in The Chase. The driver from Papua New Guinea has been cleared of major injuries.

