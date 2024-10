El Gran Premio de Tailandia ha tenido de todo para Marc Márquez. De verse como posible ganador a recibir una sanción que le relegaba hasta el duodécimo puesto. No ha sido su mejor carrera y eso que disponía del ritmo y la velocidad para hacer frente a Jorge Martín y 'Pecco' Bagnaia.

Después de irse al suelo cuando rodaba segundo, Márquez ha conseguido volver a la carrera aunque muy alejado de la posiciones de arriba. El de Cervera intentaba remontar cuando tuvo un encontronazo con Joan Mir. Ambos chocaron cuando Marc intentaba adelantar al mallorquín por el interior.

Al querer explicarlo tras la carrera, Márquez respondió con un "que lo explique él (Joan Mir)" en 'DAZN', evitando comentar la jugada. Joan Mir, principal perjudicado de la acción, fue algo más expresivo: "Si quiere que lo cuente yo, lo puedo contar. Él lo podía contar mejor porque es el que controlaba la situación. Cuando estás atrás y embistes a un piloto, yo tengo poco que contar".

"Yo he notado que me ha empujado y que me he ido al longlap, me he ido completamente a lo verde. Esto es lo que yo puedo contar, pero él puede contar por qué lo ha hecho. Creo que no hacía falta esta maniobra, ese toque, porque si vienes con más ritmo de atrás, puedes adelantar en la recta", explicó Mir también en 'DAZN'.

A Márquez le cayó un sanción de un puesto, algo que al piloto de Honda no le pareció muy bien: "Lo que sí que no me parece bien es que cuando alguien toca a un piloto de esta manera, lo saca fuera, he llegado yo al long lap, que luego siga remontando y le den una posición detrás, no es justo con las posiciones que me ha hecho perder a mí".