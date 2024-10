El Gran Premio de Tailandia de 2024 no ha sido el mejor fin de semana para Marc Márquez. El de Cervera se ha ido al suelo en la carrera cuando rodaba segundo muy cerca de Bagnaia, que era primero.

Marc ha lamentado lo sucedido sabiendo que este era uno de los grandes premios en los que podía luchar por la victoria. El ritmo y la velocidad eran los adecuados y Márquez ha estado en la lucha por el triunfo hasta que se ha ido al suelo mientras peleaba con Bagnaia.

El ocho veces campeón del mundo, en una acción al límite, notó el relieve del piano, que desequilibró la moto, y eso sumado a la lluvia provocó que se terminara cayendo. Marc ha hecho una dura autocrítica tras la carrera: "Oportunidad perdida porque hemos fallado. Hoy éramos los más rápidos en pista, pero no hemos sido los más listos. Sobre todo porque no veía la manera de adelantar a Pecco".

"Pero bueno, sabía que cada vez que daba 2/3 vueltas detrás de él se calentaba el neumático y entonces me tenía que alejar, buscar agua o aire limpio y volver a cogerlo. Y ya era la segunda o tercera vez que pasaba lo mismo, lo he intentado para tenerlo pegadito. Pero hemos cometido un error, pero lo importante es la velocidad. Hoy no hemos podido remontar", reconoció Marc en los micrófonos de 'DAZN'.

A pesar de no puntuar, Márquez sigue manteniendo la tercera plaza en la clasificación del Mundial. El de Cervera tiene 356 puntos y aventaja en once a Enea Bastianini. 'La Bestia' fue decimocuarto en Tailandia tras una carrera complicada para él.