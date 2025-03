Un campeón de MotoGP dicta sentencia sobre lo que le ocurrió a Pedro Acosta en Tailandia: "Iba estresado..."

Pedro Acosta se fue al suelo en el Gran Premio de Tailandia. No pudo terminar la primera prueba del curso. Cuando se encontraba en la zona media, sufrió una caída y se reincorporó para KTM pudiera recopilar datos. Y Álex Crivillé, campeón de 500cc, tiene claro qué le ha pasado al murciano.

En 'Motosan' dice que "iba un poco estresado" en carrera detrás de rookie Ai Ogura, piloto satélite de Aprilia.

"Iba un poco estresado, porque veía a una Aprilia por delante, Ai Ogura, que no podía seguirle. Entonces pensaría... '¿qué pasa aquí?' Este tío con una Aprilia, un ‘rookie’, y se me está yendo, no puedo’. Es todo un poco el pack", dice Crivillé.

La debilidad de Marc por su hermano

Crivillé también analiza el éxito de los Márquez, Marc y Alex, siendo primero y segundo en Tailandia. Apunta que Marc tiene "una debilidad por su hermano" y que se le ha visto realmente feliz por su éxito.

"Este año ha trabajado muy bien, ha trabajado con Marc y Marc tiene una debilidad por su hermano. Es bestial cuando lo hace un poco bien es que ves a Marc que es feliz, que sus ojos empiezan a brillar. Es un binomio brutal. En la carrera cuando tuvo que aflojar porque le faltaba temperatura, estaban compenetrados", dice el campeón de 1999.

Un Marc "hiper feliz": "Hemos visto a un Marc hiper feliz, no tan solo por su victoria, sino porque su hermano también había alcanzado un nivel muy alto y en todo momento lo ha visto fuerte y segundo ahí muy sólido. Esto yo creo que es lo que lo hace todavía más grande. Cuando ves un campeón que llora, te hace llorar y esto es buenísimo para el espectáculo".