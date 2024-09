Con retraso, pero ya tenemos el calendario oficial de la temporada 2025 de MotoGP.

Por primera vez, el Mundial arrancará en Tailandia y no en Qatar, además de volver al campeonato el trazado de Balaton Park en Hungría.

Habrá 22 Grandes Premios en 18 países de los cinco continentes, pero desaparecen los tripletes.

Sí habrá un total de siete dobletes, mientras que el parón veraniego volverá a ser de tres semanas.

España mantiene sus cuatro carreras con Jerez (25 al 27 de abril ), Aragón (6 al 9 de junio), Barcelona (5 al 7 de septiembre) y Valencia (14 al 16 de noviembre), que cerrará el telón de la temporada.

