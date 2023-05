Se esperaba que la carrera de las 500 Millas de Indianápolis estuviese marcada por una exhibición de Álex Palou. Sin embargo, fue una carrera caótica, no solo por el choque a la salida de boxes que recibió el piloto español y le privó de hacer historia cuando iba líder.

El piloto catalán tenía una cita con la historia, y si no fuese por un desafortunado incidente a la salida de los boxes, lo habría conseguido. A pesar de todo, el catalán terminó cuarto, pero eso fue lo de menos dado a lo caótica que fue la edición número 107 de las 500 Millas.

En la vuelta 185 sucedió uno de los accidentes más letales que se recuerdan: Felix Rosenqvist y Kyle Kirkwood a falta de 14 vueltas para el final que supuso la bandera roja.

Kirkwood impactó con su neumático trasero izquierdo el coche de Rosenqvist. El vehículo giró en el aire y terminó boca abajo cuando uno de los neumáticos voló hacia la tribuna. La imagen impresiona, por ello dirección de carrera decidió suspender la competencia.

Estalló el pánico en las gradas y rápidamente el personal del circuito acudió al lugar donde cayó la rueda. Los daños en la parte delantero eran considerables, por lo que una grúa tuvo que llevarse al vehículo.

Robin Matthews era la dueña del Chevrolet Cruze blanco, o 'bola de nieve', como ella lo llama. En 'NBC' presenciaron cómo vivió la dueña del coche las consecuencias del brutal accidente.

La organización gracias a Doug Boles actúo de inmediato, que gritó a todos los presentes en la zona que se quitasen de en medio. "Estaba gritando a todos que se quitaran del camino con una preocupación evidente por evaluar la situación", desveló un periodista de la televisión local de WTHR.

This is Robin Matthews of Indy. Her white Chevy Cruze she calls “snowball” was the car hit by the wheel that flew over the fence in a crash at #Indy500. The car had to be towed. @IMS President @jdouglas4 brought her to the yard of bricks & getting her a ride home. #TrackTeam13 pic.twitter.com/Ba4GN8w4bP