Gigi Dall'Igna, ingeniero jefe de Ducati, no pudo contener las lágrimas tras el anuncio de Marc de que se marchaba de la categoría reina.

En Ducati la emoción era total. Marc Márquez anunció su retirada de MotoGP por sorpresa en el Gran Premio de Valencia y las lágrimas asomaron en el box de Ducati.

Gigi Dall'Igna, ingeniero jefe de Ducati, no podía parar de llorar una vez que Marc anunció la noticia.

Se abrazaba con el padre de Marc y lloraba ante los carteles que había mostrado Márquez ante la cámara: Valencia sería su última carrera de MotoGP.

Marc se marcha del motociclismo en lo más alto. Hace apenas unos días que ha ganado su décimo título, el octavo de MotoGP. Lo celebró en el GP de Portugal ya entre rumores de una posible retirada.

Las lesiones han sido una pesadilla para Márquez en los últimos tiempos, con varias operaciones en el brazo derecho. Y por eso Marc ha decidido marcharse de la categoría reina por sorpresa.