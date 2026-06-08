Accidente en la primera curva
El jefe de Aprilia, muy duro con Jorge Martín: "Es un error impropio de un campeón"
Massimo Rivola, jefe de Aprilia, deja claro que "no se pueden cometer ese tipo de errores": "Frenó demasiado fuerte".
Jorge Martín provocó un accidente en la primera curva del Gran Premio de Hungría que acabó con varios pilotos por el suelo. Entre ellos su compañero en Aprilia y líder del mundial de MotoGP, Marco Bezzecchi.
Y en el equipo italiano han señalado directamente a Martín. El jefe, Massimo Rivola, ha sido muy duro con él: "No fue un error que cometiera en un duelo con otro piloto de Aprilia; estamos en una situación muy diferente. Fue un error que cometió solo, créanme. No se pueden cometer ciertos errores en la primera curva, sobre todo en un momento en que se habla tanto de seguridad. Hay que evitarlos".
"No creo que podamos llamarlo un error contra otro piloto de Aprilia. Creo que Jorge cometió un error impropio de un campeón del mundo. Frenó demasiado fuerte, por dentro, en un punto con poco agarre, y se llevó puestos a algunos de nuestros pilotos. Digamos que no tenemos muy buena suerte con las estadísticas internas; sería suficiente con no cometer errores", dice el jefe de Aprilia.
El enfado con Jorge es evidente: "Mugello no compensa lo que pasó hoy. Lo que me frustra es que fue uno de nuestros pilotos quien cometió ese error".
Los comisarios decidieron sancionar esa acción temeraria de Jorge Martín. Tendrá que hacer una doble 'long lap' en la carrera del Gran Premio de la República Checa, en el Autódromo de Brno.
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