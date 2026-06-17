Jorge Martín confiesa el motivo por el que quiso abandonar Aprilia: "Quería tomarme mi tiempo"

El piloto español ha revelado cómo vivió el conflicto con su equipo tras su accidente en Qatar, por el cual se sometió a múltiples operaciones y pidió "recuperarse al cien por cien".

Jorge Martín está viviendo su segunda vida. El pasado 13 de abril de 2025, el madrileño sufrió un grave accidente en el GP de Qatar que ha cambiado su perspectiva de forma completa. Durante meses, se sometió a diferentes operaciones debido a las lesiones que sufrió y por las cuales tardó en recuperarse.

Dicho episodio ha marcado a Martín en lo personal, debido a que llegó a despedirse de sus seres queridos al pensar que iba a morir. Sin embargo, sus peores presagios no se cumplieron y logró curarse poco a poco. Aunque durante los meses que estuvo sin subirse a la moto, tuvo que afrontar una guerra con su propio equipo.

"Todavía estaba en Qatar cuando mi representante me llamó y me preguntó: ‘¿Estás seguro de que quieres seguir adelante? Tenemos otra oportunidad’. Ahí empecé a dudar mucho de mí mismo", relata el propio Martín en el podcast 'Gypsy Tales', donde ha contado cómo vivió su rehabilitación y el conflicto con Aprilia.

Además de surgirle dudas sobre volver a correr o no, Jorge llegó a comunicar a su equipo que se quería ir para poder recuperarse al "cien por cien". "No quería volver y tener que demostrar que seguía siendo el mismo Martín de antes. Cuando se lo comunicamos a Aprilia, dijeron: ‘De ninguna manera te vas’. Y ahí empezó toda la pelea", asegura.

En ese instante, el campeón de MotoGP 2024 tuvo que mantener muchas reuniones con los de Noale, ya que no se veía listo para volver a las pistas, ni siquiera en 2026. "Si seguía con ese acuerdo, ni siquiera habría vuelto este año. Quería tomarme mi tiempo, recuperarme completamente y regresar cuando estuviera listo", añade Martín.

Por suerte, consiguió que Aprilia le dejase recuperarse de forma completa hasta conseguir la confianza física y mental para correr de nuevo. "Quería recuperarme al cien por cien y regresar únicamente cuando me sintiera preparado", concluye Jorge sobre su batalla con los italianos.

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