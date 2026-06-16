Lorenzo no entiende las críticas del jefe de Aprilia a Jorge Martín: "Si nunca has sido piloto..."

El tres veces campeón de MotoGP no entiende las palabras de Massimo Rivola, jefe de Aprilia, hacia Jorge Martín por el accidente del Gran Premio de Hungría.

Acusó Massimo Rivola, jefe de Aprilia, a Jorge Martín de cometer un error "impropio" de un campeón de MotoGP, refiriéndose a lo ocurrido en la primera curva del Gran Premio de Hungría. El piloto perdió el control de su moto y provocó el accidente de varios pilotos, entre ellos su compañero, Marco Bezzecchi.

Y el tricampeón Jorge Lorenzo no entiende estas palabras de Rivola, que cargó duramente contra Jorge Martín.

"No se puede criticar a Martín como lo hizo Rivola. Sobre todo si nunca has sido piloto de MotoGP", dijo en 'Duralavita'.

Y recuerda un episodio que él vivió en el año 2011 y que le recordó a lo ocurrido con Martín: "En Laguna Seca 2011 salí pensando que el control de tracción estaba activado. Entré en la curva y no estaba. Salí volando. Todos somos humanos".

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