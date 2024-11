MotoGP canceló el Gran Premio de Valencia por el paso de la DANA y lo trasladó a Barcelona en la misma fecha. La carrera final será el domingo 17 de noviembre. El día en el que se decidirá el título entre Jorge Martín y Pecco Bagnaia.

Pero hay algunos en la parrilla que no entienden que la carrera se celebre en España en medio de la tragedia de la DANA. Son las palabras de Enea Bastianini, piloto de Ducati.

"Creo que Barcelona es un circuito bueno. Pero no entiendo la decisión de ir a Barcelona, a España, después de lo que ha pasado. Pero si ha sido así es porque ha sido la única opción", dice el compañero de Pecco después de la carrera de Malasia.

A nivel deportivo, 'La Bestia' fue tercero este domingo. Un resultado que no le gustó: "Me esperaba estar luchando por la victoria o por la segunda plaza, y la verdad es que tenía los mismos problemas que ayer. Y nada, ha sido imposible".

"La velocidad en la mitad de la curva no era buena, no como el resto de pilotos. Siempre he sido muy agresivo con los frenos, pero no me daban la confianza para hacer algo más. Me decepciona, porque esta carrera siempre es una de mis favoritas, pero este año he sufrido. Lo intentaremos la próxima vez", explica Bastianini.

La confirmación del jefe de MotoGP

Carlos Ezpeleta, jefe de MotoGP, habló de Barcelona: "La celebración de un gran premio conlleva muchos preparativos, normalmente durante un año. Hacerlo en 15 días es un desafío. Hablamos con muchos países. Barcelona es una ciudad muy importante en el mundo. La intención es que se haga allí y hacerlo por Valencia. El objetivo lo merece".