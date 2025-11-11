Bagnaia toca fondo con Ducati: "No quiero quedar último"

El compañero de Marc Márquez, que en Portugal sumó su cuarto abandono consecutivo, tiene prácticamente imposible quedar tercero en el Mundial... y ojo con que Pedro Acosta no le pase.

"Ya no quiero volver a terminar el último, así que empujo, y me caigo": así de contundente se mostró PeccoBagnaia en 'Motorsport' tras su cuarto abandono consecutivo en la recta final de la temporada.

El italiano se fue al suelo cuando marchaba cuarto, dejándole en bandeja a Marco Bezzecchi la tercera posición del campeonato.

El de Aprilia tiene una ventaja de 35 puntos sobre su compatriota con solo 37 en juego, aunque el verdadero peligro para Pecco es Pedro Acosta, que está a solo dos unidades de la cuarta plaza.

"Estos resultados no son a los que queremos aspirar, pero el máximo para esta carrera era la cuarta plaza, y estaba tratando terminar allí cuando se me cruzó el tren delantero. Cuando empujas, es algo que puede pasar", explicó Bagnaia.

"Bezzecchi se merece más que yo esa tercera plaza. Se hace muy largo, pero, más que tener ganas de terminar, lo que me gustaría es poderlo comenzar de nuevo, trabajando de la forma en que lo estamos haciendo últimamente", añadió el compañero de Marc Márquez, que parece haber tocado fondo este año.