El aviso de un mito de MotoGP con la recuperación de Márquez: "Puede cambiar por completo..."

Dennis Noyes, expiloto de motociclismo, habla de la situación de Marc después de ser intervenido en su pie y su hombro hace dos semanas: ¿Tiene Marc aún margen para pelear por el Mundial?

Marc Márquez no pudo disputar el pasado GP de Catalunya. El piloto de Ducati se perdió el fin de semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya después de sufrir una fractura del quinto metatarsiano del pie derecho en el GP de Francia.

Una lesión que le hizo pasar por quirófano y le dejó fuera de combate para el resto de fin de semana en Le Mans y para la cita de Montmeló. Ahora, el calendario de MotoGP llega a Mugello, y toda la atención se centra en si Márquez podría subirse a la Ducati en el circuito italiano.

Un regreso que es la gran incógnita de la categoría, aunque ya hay gente que advierte de que si el de Cervera recupera su nivel, puede cambiarlo todo. Uno de ellos ha sido Dennis Noyes, expiloto de motociclismo, que ha avisado sobre lo que puede ocurrir cuando vuelva el piloto español.

"Si recupera su nivel, podría cambiar por completo la lucha por el Mundial, especialmente en combinación con otros pilotos Ducati", comentó Noyes, según recoge 'Motosan'.

Márquez se encuentra a 85 puntos del liderato y en la novena posición tras perderse el último fin de semana. El vigente campeón se sigue recuperando de su caída y todavía no hay fecha de regreso oficial, aunque lo que está claro es que cuando vuelva intentará ir a por todas.