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Palabra del 'Samurái'

Así define Dani Pedrosa a Marc Márquez y Valentino Rossi

Además de al ilerdense y al italiano, el expiloto ha calificado con una sola palabra a Jorge Lorenzo y Casey Stoner.

Marc Márquez, con Valentino Rossi Marc Márquez, con Valentino RossiGetty Images

Durante el Gran Premio de Austria de hace dos semanas en el Red Bull Ring, a Dani Pedrosa le pidieron en 'DAZN' que definiera en una palabra a los grandes campeones del presente siglo.

Estos no son otros que Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Casey Stoner y Marc Márquez, con quienes compitió a los que ganó en diversas ocasiones, aunque sin el premio del título.

Sobre el balear, pentacampeón del mundo, Pedrosa afirma que es un piloto "decidido" por la intensidad con la que competía.

El 'Samurái' define a Valentino Rossi como un "artista" por cómo pilotaba, lo que logró y sobre todo cómo lo logró y lo que generó en torno a él.

De Stoner, con el que compartió equipo en Honda, habla de un "mago" por las cosas que era capaz de hacer sobre la moto y su capacidad de adaptación.

Por último, sobre Marc Márquez, con quien también coincidió en Honda, Pedrosa habla de "una bestia".

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