Oficial: la Premier League declara culpable al Manchester City "de todos los cargos"

La comisión independiente nombrada por la liga inglesa ha dictaminado que el club ocultó el verdadero estado de sus cuentas mediante contratos ficticios que inflaban sus ingresos.

En la tarde de este martes, mediante un comunicado, la Premier League ha oficializado que comisión independiente encargada del 'caso City' ha declarado culpable al club de Mánchester de los 114 cargos que se le imputaban por incumplir el 'Fair Play Financiero'

"Una Comisión independiente ha declarado al Manchester City FC culpable de todos los cargos relacionados con infracciones graves de las normas financieras de la Premier League durante un periodo de nueve temporadas, así como de la mayoría de los cargos relacionados con su falta de cooperación con la investigación de la Liga", arranca el citado comunicado.

Según la comisión, estas infracciones graves versan en que el club ocultó el verdadero estado de sus cuentas a los auditores y a los organismos reguladores mediante cuentas falsas.

Estas se conseguían inflando sus ingresos en más de 900 millones de libras (en torno a un billón de euros) mediante contratos ficticios firmados entre las temporadas 09/10 y 17/18.

El City superó a escondidas los límites de gasto tanto de la Premier League como de la UEFA y no solo eso, sino que no mostró su cooperación y buena fe hacia la Premier.

"Con su conducta, el club tenía la clara intención de eludir las normas de la Premier League", reza el comunicado.

De hecho, el conjunto del Etihad no declaró con precisión su balance de ingresos y gastos, incumpliendo el Reglamento de Rentabilidad y Sostenibilidad de la Premier League y del Reglamento de Licencias de Clubes y Juego Limpio Financiero de la UEFA.

El Manchester City tiene hasta este 2 de octubre para apelar y posteriormente, si no hay cambios en la resolución, se le impondrá el castigo oportuno que va desde la pérdida de puntos hasta el descenso, pasando por retirarle algunos de sus títulos y una cuantiosa multa económica.