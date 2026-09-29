Fernando Alonso quiere más de un año en la F1: "No será el último..."

En una entrevista con 'AS', Fernando Alonso desvela que no tiene ninguna intención de retirarse pronto.

Fernando Alonso ha renovado su contrato con Aston Martin y no tiene ninguna intención de marcharse a corto plazo. No quiere dejarlo, quiere seguir pilotando. Y al 'AS' le ha dicho que se ve varios años más vistiendo de verde.

"Creo que no será el último año en Fórmula 1. Lo pienso así. Disfruto ahora, tengo una buena eficiencia de viajes y compromisos, de marketing… tengo más experiencia ahora y me organizo mejor. Creo que puedo seguir varios años", dice un Fernando que no quiere marcharse del Gran Circo.

Una de las claves es la reducción de la energía en la regulación: "Las reglas nuevas del 60-40 en cuanto a combustión y electricidad van a mejorar cosas que los pilotos ahora echamos de menos en cuanto a disfrute en la conducción, velocidades máximas antes de la frenada, cosas que vienen de serie en un piloto desde el kárting y que hemos perdido con esta F1, y espero que mejoremos desde el año que viene".

También las actualizaciones de Honda son esperanzadoras para Fernando: "Luego, tenemos la esperanza de que Honda resuelva algún déficit de potencia y manejabilidad que tenemos este año".

"Honda se merece una segunda oportunidad, es como lo pienso. No han acertado en este primer paso, pero son una compañía grande que siempre han hecho buenos motores con el tiempo necesario, y hay que darles ese tiempo", pide el bicampeón de la F1, que a sus 45 se niega a marcharse de la competición.

"A mí también me gusta ganar"

Sabe que a corto plazo no puede competir, pero mira más allá: "A mí también me gusta ganar, tuve que parar en la F1 para subirme a otros coches y ver realmente si seguía teniendo ese espíritu competitivo, y el talento para conducir coches rápidos".

"Hay fines de semana con más o menos motivación, depende de muchas cosas. Los pilotos tenemos días buenos y mejores. Lo que sí es cierto es que cada vez que me subo al coche, veo cosas y siento cosas que me parece que tengo un extra respecto a los otros en la pista. Entonces, cuando me llega el momento de pensar si quiero seguir corriendo o no, me es muy difícil parar ahora, porque no veo ningún motivo para parar", explica el recién renovado con Aston Martin.

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