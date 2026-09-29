El vaticinio de Fernando Alonso sobre Aston Martin que dispara la ilusión

Tras renovar con los de Silverstone, el bicampeón del mundo de Fórmula 1 ha asegurado que están "preparándose" para "dar la sorpresa".

"Volverá a ser una sorpresa para todos"

Después de que Aston Martin anunciase la renovación de Fernando Alonso al menos hasta el término de la próxima temporada, la 'BBC' ha publicado una entrevista con el asturiano.

Entre otros temas se aborda las dificultades que han tenido y están teniendo esta temporada, pero también las previsiones que hay de cara a un futuro.

Y ahí ha sido cuando Alonso se ha puesto serio y ha 'asomado la patita' del proyecto: "Nos estamos preparando para dar la sorpresa a todos".

El ovetense es consciente de que los focos apuntan al podio, pero no le incomoda estar en un segundo plano mientras entra en ebullición su proyecto.

"Solo demuestras tu valía a la gente cuando subes al podio o sales en la tele. Ahí es cuando todo el mundo te presta atención y la gente recuerda de repente que sigues en la parrilla", ha señalado.

"Así que ahora estoy en paz con este periodo en el que paso desapercibido y nadie sabe que seguimos ahí y que seguimos siendo rápidos", ha añadido.

Y por ello mira con ilusión el futuro: "Nos estamos preparando para el momento de la verdad y eso volverá a ser una sorpresa para todos".