Aprilia saca pecho ante la llegada de Jorge Martín: "Pertenece a otra categoría"

Jorge Martín llega a Aprilia como campeón de MotoGP. Se desconoce si se llevará el dorsal 1 de Ducati, pero está claro que el piloto será clave para el desarrollo de la única moto no Ducati que ha ganado en este 2024. Y en la marca italiana ya se frotan las manos con su llegada. Ya en los test de Montmeló se ilusionaron al escuchar las esperanzadoras palabras de su nuevo piloto.

Massimo Rivola, jefe de Aprilia, ha lanzado elogios al madrileño: "La velocidad y el talento de Jorge son incuestionables. En su segunda carrera de MotoGP consiguió la pole y acabó en el podio. Realmente pertenece a otra categoría y viene con una enorme motivación...".

Cree que la combinación con Marco Bezzechi será brutal. "Es la mejor pareja del paddock. Creo que la combinación de los dos pilotos, ambos con grandes motivaciones y orígenes diferentes, puede ser un gran impulso para una empresa como la nuestra. Como resultado, nuestro hambre se está disparando", dice en una entrevista a 'Motosprint'.

Aprilia tiene mucho trabajo por hacer. Porque las expectativas para 2024 eran altas y no pudieron estar cerca de Ducati en el mundial: "Desde cierto punto de vista, más allá de Jorge Martín y Pecco Bagnaia que practicaban otro deporte, fue un campeonato muy bonito...".

"Esperábamos hacer algo mejor. No es ningún secreto que nuestra recesión coincidió con la salida de los pilotos. Culpar a los pilotos ante todo no es mi estilo, y no es el caso. Fue una combinación de factores. Creo que no fuimos lo suficientemente buenos, hay que hacer autocritica. Entonces, ¿si hay razones detrás de nuestro receso? Sí, pero sabemos hasta qué punto la combinación química de ciertas motivaciones puede marcar la diferencia", dice para cerrar Rivola.

Sepang será el próximo test de MotoGP. Y ahí se podrá ver el camino que tomará Aprilia para que Martín pueda volver a luchar por cosas grandes en 2025. No parece sencillo.