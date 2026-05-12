Destapan la realidad de Marc Márquez: "No usaba el brazo derecho"

Sete Gibernau, subcampeón de MotoGP en 2003 y 2004, ha explicado que el de Cervera estaba "en circunstancias delicadas".

Tras su caída en la sprint del Gran Premio de Francia y después de fracturarse un dedo del pie derecho, Marc Márquez decidió pasar por quirófano para someterse también a una cirugía en su hombro derecho.

Ese mismo hombro en el que se lesionó en el Gran Premio de Indonesia del año pasado y que le ha lastrado hasta la fecha hasta puntos inimaginables.

Así al menos lo ha apuntado Sete Gibernau en 'DAZN': "Si le ves todo el año, no utilizaba el brazo. En el sprint de Le Mans se ve. No puede apoyar el brazo. Y en la caída se le escapa y no reacciona".

"Márquez estaba en circunstancias delicadas y lo ves al decidir parar para operarse. Siempre es capaz de suplir esos problemas y sabe que sin ellos la situación sería muy diferente", ha señalado el subcampeón de MotoGP en 2003 y 2004.

Con su baja confirmada para Montmeló, todo apunta a que Marc reaparecerá en Mugello. Actualmente está a 71 puntos de Bezzecchi, con 30 en juego en Barcelona, por lo que ha duda es si el ilerdense aún puede pelear por la corona.

Y Sete no se atreve a mojarse: "Es crucial conocer las ganas que puede tener en recuperarse, venir desde atrás y ser capaz de enfrentarse a una nueva situación".