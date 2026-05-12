Los nueve casos de hantavirus confirmados: preocupa una francesa "grave" mientras que el español sigue "estable"

Los detalles Otros 13 españoles que fueron evacuados del Hondius están en cuarentena y dos mujeres que estuvieron en el mismo avión que una de las fallecidas han sido aisladas en Alicante y Barcelona por sospecha de contagio.

En las últimas horas, el número de casos confirmados de hantavirus ha aumentado a nivel mundial, con nueve casos positivos y tres fallecimientos. Los primeros casos mortales incluyen a un hombre de Países Bajos y su esposa, considerados por la OMS como los 'pacientes cero', y una ciudadana alemana que murió a bordo del Hondius. Seis casos positivos están en aislamiento, uno en Suiza y otro en Sudáfrica. En Francia, una mujer en estado grave preocupa a las autoridades, mientras que en España se confirmó un caso en el Hospital Gómez Ulla. Además, se vigilan posibles contagios en Barcelona, Alicante, Francia e Italia.

En las últimas horas se ha elevado el número de casos confirmados de hantavirus en distintos puntos del mundo y se siguen de cerca diversos contactos de personas que podrían estar incubando la enfermedad. En total, se han registrado nueve casos positivos por hantavirus, contando con los tres fallecidos.

El primero de esos casos mortales fue el hombre de Países Bajos que murió a bordo. Aunque no se le practicó PCR, se asume como positivo. Le sigue su mujer, que tuvo que bajarse del avión en Johannesburgo y que murió poco después. Ellos dos son considerados por la OMS como los 'pacientes cero'.

La tercera fallecida es la ciudadana alemana que murió el 2 de mayo a bordo del Hondius y cuyo cuerpo sigue en el barco de camino a Róterdam.

Lugares de origen de los tres fallecidos por hantavirus

Los otros seis casos positivos se encuentran en aislamiento. Uno de ellos está ingresado en Suiza y es uno de los pasajeros que se bajó en Santa Elena, el único contagiado de momento de los 30 que dejaron el barco en esa isla. El resto continúa bajo vigilancia.

Otro pasajero positivo se empezó a encontrar mal en la isla de Ascensión y actualmente está hospitalizado en Sudáfrica, concretamente en Johannesburgo. A estos casos se suman los dos ciudadanos de Países Bajos que fueron evacuados en Cabo Verde y trasladados en aviones medicalizados el pasado 7 de mayo.

En Francia hay una mujer que también dio positivo y que actualmente es la que más preocupa, ya que se encuentra en "estado grave". Se cree que se contagió porque tuvo contacto con la mujer de Países Bajos fallecida, la "paciente cero".

En España también se ha confirmado este martes el primer contagiado. Aunque está estable, presenta síntomas respiratorios y fiebre. Se encuentra en aislamiento en el Hospital Gómez Ulla y, por ahora, es el único confirmado de los 14 españoles que fueron evacuados en Canarias el domingo.

Los casos sospechosos

Además del positivo, en España también se vigila a otras dos mujeres que podrían haberse contagiado. Ambas están aisladas en Barcelona y Alicante y no presentan síntomas. Se sospecha de un posible contagio porque compartieron vuelo con la mujer fallecida por hantavirus en Johannesburgo. La fallecida se subió unos minutos al avión, que tenía como destino Ámsterdam, aunque finalmente tuvo que bajarse.

De las españolas, una de ellas, que dio negativo en la primera PCR, permanece en el Hospital Clínic de Barcelona y se le realizará una segunda prueba el próximo sábado. La otra mujer se encuentra en el Hospital Sant Joan de Alicante y ya ha dado negativo en tres PCR.

En Francia, otra mujer que estuvo en ese vuelo de Johannesburgo ha sido trasladada en ambulancia a un hospital de Marsella como precaución ante un posible contagio. Lo mismo ha ocurrido en Roma, donde se ha aislado en el hospital a un joven de 25 años que tampoco tiene síntomas. Estas dos hospitalizaciones se han llevado a cabo por precaución. De momento, los dos se encuentran bien y están a la espera de los resultados de la PCR.

Además, en Italia otras tres personas que también viajaron en ese vuelo están en cuarentena.

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