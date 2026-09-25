Briatore se planta tras otra marea de odio de los fans argentinos: "Colapinto dejará de hablar..."

Los fans argentinos cargaron contra Pierre Gasly por el toque que tuvieron en el Gran Premio de España, en Madring. Y ahora el jefe de Alpine se harta.

No es la primera vez que los aficionados argentinos acuden a las redes sociales para insultar a algún rival de Franco Colapinto. Pero en esta ocasión en Alpine se han plantado. Porque la víctima ha sido Pierre Gasly, su compañero de equipo.

Flavio Briatore, jefe de la escudería Alpine, ha dicho que su piloto dejará de dar entrevistas a las televisiones argentinas si esta marea de odio vuelve a ocurrir.

Lo dijo en la previa del Gran Premio de Azerbaiyán, en Bakú, de este fin de semana: "Se lo digo especialmente a los argentinos, porque no hay problema con los fans italianos o quienes sean. Si quieren apoyar a Franco, que lo hagan de manera respetuosa y leal, no como veo en las redes sociales".

"Si esto sigue así, va a llegar un momento en que Franco dejará de hablar con todos", advierte el jefe de la marca francesa.

En concreto el piloto no hablará más para los medios de su país, de Argentina: "Si sigue pasando, dejaremos de dar entrevistas a la televisión argentina. Pararemos todo, porque no tiene sentido lo que leemos por ahí".

"En Argentina tienen la suerte de contar con un piloto prometedor. Franco está en pleno desarrollo. El año pasado ya era muy bueno, y este año está mucho mejor. Necesitamos que lo apoyen de la manera correcta, con espíritu deportivo. No lo que leemos en las redes sociales. Apoyen a Franco, que es argentino. Bienvenidos a los argentinos, pero que sean respetuosos", dice un Briatore que está cansado del odio de los aficionados casi cada fin de semana.

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